Литва планує зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю

Раніше країна ввела обмеження на в’їзд автомобілів.

Вільнюс може зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю.

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що після введення заборони на в’їзд до Литви машин, зареєстрованих у білорусі, кількість пасажирських автобусів, які курсують між двома країнами, теж має зменшитися.

Щодня між Литвою і білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів, а білоруські пасажири кажуть, що поїздка важка і довга, але їм потрібно їхати до родичів або на роботу.

"Мої батьки живуть у білорусі. Ми намагаємося відвідувати їх кожні два місяці. Коли вже не можна буде їздити автомобілем, людей буде ще більше їздити автобусами. Буде складніше, тому що це вже складно", - розповів пасажир.

Автобус же каже, що автобус на мінськ часто всі 49 місць заповнені, при чому більшість пасажирів - білоруси.

"Більшість білорусів ходять на роботу і додому. Прикордонники дуже добре працюють з обох сторін. Щогодини прибуває 2-3 автобуси. На кордоні доводиться чекати 7-12 годин, бо в них багато роботи, а 50 людей можуть обслужити за 35-40 хвилин", - каже водій.

Нагадаєамо, що майже рік тому Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією.