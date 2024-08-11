Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Литва планує зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю

11 серпня 2024, 11:03
Литва планує зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю
Фото: УНІАН
Раніше країна ввела обмеження на в’їзд автомобілів.

Вільнюс може зменшити кількість рейсових автобусів з білоруссю. 

Про це повідомляє національний мовник LRT.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що після введення заборони на в’їзд до Литви машин, зареєстрованих у білорусі, кількість пасажирських автобусів, які курсують між двома країнами, теж має зменшитися.

Щодня між Литвою і білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів, а білоруські пасажири кажуть, що поїздка важка і довга, але їм потрібно їхати до родичів або на роботу.

"Мої батьки живуть у білорусі. Ми намагаємося відвідувати їх кожні два місяці. Коли вже не можна буде їздити автомобілем, людей буде ще більше їздити автобусами. Буде складніше, тому що це вже складно", - розповів пасажир.

Автобус же каже, що автобус на мінськ часто всі 49 місць заповнені, при чому більшість пасажирів - білоруси.

"Більшість білорусів ходять на роботу і додому. Прикордонники дуже добре працюють з обох сторін. Щогодини прибуває 2-3 автобуси. На кордоні доводиться чекати 7-12 годин, бо в них багато роботи, а 50 людей можуть обслужити за 35-40 хвилин", - каже водій.

Нагадаєамо, що майже рік тому Латвія і Литва не впускатимуть авто з російською реєстрацією.

 

БілорусьЛитвасанкціїсполучення

Останні матеріали

Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється