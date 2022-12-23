Литва посилить військову підтримку України у 2023 році. Зокрема Вільнюс планує підготувати ще більше українських військових.

Про це повідомило міноборони Литви.

Сейм Литви 23 грудня одноголосно прийняв поправку до резолюції щодо участі частин збройних сил Литви в міжнародних операціях, яку екстрено вніс литовський президент на пропозицію міністерств національної оборони та закордонних справ, зазначає відомство.

Ця поправка стосується збільшення підтримки Литвою навчання українських військових.

"Зусилля союзників щодо збільшення підтримки України за допомогою військової підготовки розширюються, запускаються нові місії підтримки України. Литва активно сприятиме їм, тому що наша безпека залежить від безпеки України. Ми підтримуватимемо Україну до перемоги, а після війни продовжимо навчання українських солдатів", - заявив голова міноборони Арвідас Анушаускас.

Зазначимо, що в операції EUMAM зможуть брати участь до 40 литовських військових та державних службовців, Interflex - до 25.

Згідно з цією постановою, схвалена ще з 2017 року литовська військова навчальна операція для українців може проводитися і в країнах ЄС і НАТО.

Нагадаємо, у Литві вважають, що після зустрічі Зеленського і Байдена інші країни прискорять постачання зброї Україні.