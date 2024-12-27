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Литва повинна виділяти 5,5% ВВП на оборону – президент

27 грудня 2024, 17:55
Литва повинна виділяти 5,5% ВВП на оборону – президент
Фото: ru.delfi.lt
Новий уряд вже збільшив ліміт запозичень на наступний рік.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що країна має виділяти 5,5% ВВП на оборону, аби створити військову дивізію до 2030 року.

Про це пише суспільний литовський мовник LRT.

"Литві "дійсно потрібно" витрачати 5,5% ВВП, аби реалізувати програму, заплановану до 2030 року", - заявив Науседа.

Він додав, що мова йде не лише про дивізію, її формування з точки зору людей, а й про озброєння, резерви, інфраструктуру. 

"Є багато речей, які супроводжують створення дивізії", – додав глава Литви. 

Видання пише, що Науседа і раніше заявляв, що Литва може розглянути можливість ігнорування європейських правил фінансової дисципліни, щоб забезпечити повноцінне формування дивізії у складі Збройних сил Литви у визначені терміни.

В оборонному відомстві вважають, що за чинного рівня фінансування, литовський військовий дивізіон досягне повної оперативної готовності лише до 2036-2040 років, а не до 2030 року, як планувалося раніше.

Науседа додає, що перенесення термінів до 2030 року потребуватиме від 10 до 14 млрд євро оборонного фінансування протягом цього періоду на додаток до чинних прогнозів.

В державному бюджеті країни на наступний рік на оборону спочатку було передбачено близько 2,5 млрд євро, або трохи більше 3% ВВП. 

Однак новий уряд збільшив ліміт запозичень на 2025 рік приблизно на 800 млн євро, і запозичення цієї повної суми може збільшити витрати на оборону до 4% ВВП.

Наразі планується, що Литва наступного року витратить на оборону 4% ВВП.

 

ввпЛитваоборона

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