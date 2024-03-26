Литва пропонує Брюсселю заборонити імпорт чорних металів з росії

За даними Міністерства довкілля Литви, у період із 2022 до 2023 року ЄС імпортує з росії чорні метали, мідні та алюмінієві відходи і брухт на суму понад 118 млн євро.

Країни Балтії, а також Чехія запропонували ЄС заборонити імпорт чорних металів, мідних та алюмінієвих відходів і брухту з росії. Москва використовує доходи від цього імпорту для фінансування своєї війни проти України.

Про це повідомляє LRT.

Пропозицію було внесено на розгляд Ради з навколишнього середовища Європейського союзу (ЄС) у Брюсселі в понеділок, 26 березня.

"Литва пропонує Єврокомісії оцінити всі варіанти на рівні ЄС і представити пропозицію щодо зупинення імпорту відходів із росії до ЄС або дозволити державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів. Ми вважаємо, що такий імпорт сприяє фінансуванню війни росії проти України і має бути припинений", - заявив заступник постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутене.

За даними Міністерства довкілля Литви, у період із 2022 до 2023 року ЄС імпортує з росії чорні метали, мідні та алюмінієві відходи і брухт на суму понад 118 млн євро. Більша частина цього імпорту проходить через Литву.

За даними відомства, транскордонні поставки відходів регулюються Базельською конвенцією та Положенням про транспортування відходів, тому окремі держави-члени не можуть в односторонньому порядку забороняти або обмежувати такий імпорт.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія та Швеція вважають, що ЄС повинен посилити санкції проти рф після смерті у в'язниці російського опозиціонера Алєксєя Навального, заявив у вівторок, 26 березня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом на спільній прес-конференції зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен.