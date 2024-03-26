Фінляндія та Швеція заявляють про необхідність посилення санкцій ЄС проти росії

Дві країни також вважають, що необхідний режим санкцій проти Білорусі через її підтримку рф у війні.

Фінляндія та Швеція вважають, що ЄС повинен посилити санкції проти рф після смерті у в'язниці російського опозиціонера Алєксєя Навального, заявив у вівторок, 26 березня, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом на спільній прес-конференції зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, той факт, що смерть Навального пов’язана з керівництвом росії, спонукає запровадити санкції конкретно проти тих, хто відповідальний за це.

"Ми також, звичайно, вважаємо, що санкції загалом, пакет санкцій, повинні бути розширені, тому що ми бачимо, що санкції приносять користь, коли справа доходить до того, щоб підірвати здатність росії вести свою незаконну війну проти України", - зазначив він.

Більстрьом додав, що дві країни Північної Європи хотіли б бачити й режим санкцій проти білорусі у зв'язку з її підтримкою росії у війні.

Нагадаємо, Україна та Швеція домовилися поглибити співпрацю в ядерній галузі для зміцнення енергетичної безпеки в Європі, включаючи розробку ядерного палива західного виробництва для заміни російських поставок та використання досвіду України у підтримці стабільної роботи атомної енергетики у воєнний час.