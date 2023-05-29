Литва просить зупинити роботу білоруської АЕС

Копії листа було надіслано до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської комісії, Європейської групи з нагляду у сфері ядерної безпеки (ENSREG) та Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA).

Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики повідомила, що минулого четверга надіслала лист до Міністерства з надзвичайних ситуацій білорусі із закликом зупинити експлуатацію та пуск 1 і 2 енергоблоків білоруської АЕС в Островці.

Про це повідомляє Delfi.

"Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені. Інспекція нагадала, що все ще чекає відповідей на поставлені питання безпеки, пов'язані з вибором та оцінкою майданчика, стійкістю певного критичного для безпеки обладнання білоруської АЕС до сейсмічних явищ і наслідків авіакатастрофи великого комерційного літака, виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, імовірнісною оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та іншими питаннями безпеки", – ідеться в повідомленні.

Литовська держінспекція просить білоруські органи пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблоку станції було забруднено органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблоку – радіонуклідами. Інспекція також запитує роз'яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора, а також щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.

"Мета – отримати від білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються в навколишнє середовище. Інспекція також закликає МНС та інші відповідальні установи білорусі опублікувати рекомендації, пред'явлені під час міжнародних експертних місій, і результати їх виконання, надати додаткову інформацію, яка необхідна для більш точного прогнозування можливих аварійних викидів", – йдеться в повідомленні.

Копії листа було надіслано до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської комісії, Європейської групи з нагляду у сфері ядерної безпеки (ENSREG) та Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA).

Згідно з програмою поетапного енергозапуску, 13 травня до мережі вперше під'єднали другий енергоблок білоруської АЕС (в Островці) – він доставив в об'єднану енергосистему країни перші кіловат-години електроенергії.

Нагадаємо, Польща ввела санкції проти 365 громадян білорусі.