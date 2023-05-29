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ПОЛІТИКА

Польща ввела санкції проти 365 громадян білорусі

29 травня 2023, 17:23
Польща ввела санкції проти 365 громадян білорусі
Фото: з вільних джерел
У список потрапили особи та організації, які пропагували білоруський режим, а також відповідальні за вирок журналісту Анджею Почобуту.

Міністерство внутрішніх справ Польщі оголосило про запровадження санкцій щодо 365 громадян білорусі через вирок журналісту міжнародного каналу Polonia, активісту Спілки поляків білорусі Анджею Почобуту.

Про це повідомляє МВС Польщі.

"Міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський ухвалив рішення про занесення до списку іноземців 365 громадян білорусі, чиє перебування на території Польщі небажане. Цим особам також буде заборонено в'їзд до Шенгенської зони", – йдеться у заяві.

Зазначається, що їхні фінанси будуть заморожені. Також міністр постановив заморозити кошти та економічні ресурси щодо 20 організацій і 16 осіб, пов'язаних переважно з російським капіталом.

Під обмеження потрапили 159 депутатів, 76 суддів, 7 прокурорів, 32 представники місцевої влади, 28 співробітників правоохоронних органів білорусі.

До санкційного списку також додали 23 пропагандистів із провладних ЗМІ, 24 спортсмени, 8 представників державних підприємств і 8 діячів культури й науки.

"Крім того, до списку увійшли підприємці, пов'язані з російським капіталом. Це 15 громадян російської федерації та один білорус. Під санкції також потрапили 20 суб'єктів господарювання (19 пов'язаних із росією та один пов'язаний із білоруссю)", – пояснили у польському МВС.

У Польщі вважають, що ці люди підтримують режим лукашенка, а також займалися легітимацією і підтримкою репресивної політики влади в мінську. Вони також несуть відповідальність за політично мотивований вирок Анджею Почобуту, ухвалений за неправдивими звинуваченнями.

Почобута було затримано навесні 2021 року, у жовтні 2022-го його було включено Комітетом державної безпеки білорусі до переліку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". Громадянина Польщі судили за наступними "звинуваченнями":

- публічні заклики до здійснення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки білорусь, та розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, вчинені з використанням засобів масової інформації та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет;

- навмисні дії, спрямовані на порушення національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану.

ПольщасанкціБілорусь

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