Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

Президентську постанову підтримали понад 300 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову №9333 "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран". Документ підтримали 328 народних депутатів.

Про це повідомив Ярослав Железняк.

Разом із ухваленням постанови набув чинності й указ президента Володимира Зеленського про затвердження рішення РНБО про санкції. Самі ж обмеження діятимуть наступні 50 років та включають:

- повну заборону торговельних операцій з Іраном;

- зупинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень між Іраном територією України;

- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за кордон;

- заборону передачі резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

- заборону здійснювати інвестиції до Ісламської республіки Ірану.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив санкції Ради нацбезпеки і оборони проти 220 російських, білоруських, кіпрських і чеської компаній та 51 фізичної особи. Указ про введення санкцій набуває чинності з дня підписання. А самі обмеження діятимуть протягом наступних 10 років.