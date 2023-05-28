Україна готує проти Ірану санкції

Відповідний законопроект президент України виніс на розгляд Верховної Ради. Тепер слово за депутатами.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

Про це йдеться в проєкті постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

"Застосувати терміном на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран", – йдеться у доповненні до проєкту ухвали на сайті парламенту.

Санкції зокрема включатимуть в себе обмеження торговельних операцій товарами військового призначення та подвійного використання з резидентами Ірану. Також повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України цих товарів. Також Україна запобігатиме виведенню капіталів резидентами Ірану за межі нашої держави.

Також забороняється передачах технологій резидентам Ірану, обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами Ірану, заборона на реєстрацію міжнародних платіжних систем пов’язаних з цією країною.

Відповідальними за реалізацію документа буде призначено Кабмін, Службу зовнішньої розвідки, Службу безпеки та Національний банк України.

Раніше повідомлялось, що Іран, ймовірно, постачає "Шахеди" та іншу допомогу росії через Каспійське море.