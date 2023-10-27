Литва проведе навчання із закриття кордону білорусі

Литва разом з сусідніми країнами планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з білоруссю.

Про це повідомляє балтійське видання Delfi.

"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні та спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", - заявила литовський міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона додала, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.

В кінці літа Литва заявила, що закриває два пункти перетину кордону з білоруссю.