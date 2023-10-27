Матеріали:
Теми:

Литва проведе навчання із закриття кордону білорусі

27 жовтня 2023, 20:15
Литва проведе навчання із закриття кордону білорусі
Фото: УНІАН
Литва разом з сусідніми країнами планує спільні навчання, щоб оцінити ефективність спільних алгоритмів щодо закриття кордону з білоруссю.

Про це повідомляє балтійське видання Delfi.

"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні та спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", - заявила литовський міністр внутрішніх справ Агне Білотайте. 

Вона додала, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.

В кінці літа Литва заявила, що закриває два пункти перетину кордону з білоруссю. 

 
кордонБілорусьЛитва

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється