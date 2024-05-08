Литва розглядає можливість відправки військових в Україну – Financial Times
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Financial Times.
Вона сказала, що у неї є дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну для навчання, про що її уряд говорив і раніше, але Київ поки що не просив про це.
Шимоніте додала, що росія вважатиме відправку литовських військових в Україну провокацією.
"Якби ми думали тільки про російську відповідь, то не змогли б нічого відправити. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось бомблять", - сказала вона.
Крім того, нещодавно Макрон заявив, що Україна може очікувати військової підтримки від Франції.