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Литва розглядає можливість відправки військових в Україну – Financial Times

08 травня 2024, 12:02
Литва розглядає можливість відправки військових в Україну – Financial Times
Фото: з вільного доступу
Прем'єр Литви сказала, що готові відправити військових до України, але Київ поки не просив.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Financial Times.

Вона сказала, що у неї є дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну для навчання, про що її уряд говорив і раніше, але Київ поки що не просив про це.

Шимоніте додала, що росія вважатиме відправку литовських військових в Україну провокацією.

"Якби ми думали тільки про російську відповідь, то не змогли б нічого відправити. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось бомблять", - сказала вона.

Крім того, нещодавно Макрон заявив, що Україна може очікувати військової підтримки від Франції.

 

військавійна в Україні

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