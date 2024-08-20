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ПОЛІТИКА

Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ поблизу російського кордону

20 серпня 2024, 11:49
Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ поблизу російського кордону
Фото: ru.delfi.lt
Німеччина зобов'язалася розмістити війська в члені НАТО та Європейського Союзу, що межує з росією минулого року.

Литва розпочала будівництво військової бази, на якій після завершення будівництва до кінця 2027 року розмістяться до 4000 боєздатних німецьких військових. Це буде перше постійне розгортання німецьких військових з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Reuters.

Німеччина зобов'язалася розмістити війська в члені НАТО та Європейського Союзу, що межує з росією минулого року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення із розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі радянського нападу.

База в Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та всього за 20 км від союзника росії Білорусі, вміщатиме до 4000 військовослужбовців, сховища та технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів. Ще близько тисячі німецьких військових та цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Нова військова інфраструктура включатиме 120 будівель, вертолітні майданчики, полігони, плацдарми, понад 10 км внутрішніх доріг тощо. Згідно з контрактом, ця інфраструктура буде створена та передана у користування німецькій бригаді протягом трьох років. Містечко місто займе 170 га.

Уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 млрд євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частково для оснащення литовської бази. Проте бюджетні чвари всередині роздробленої коаліції Німеччини ставлять під загрозу обіцянку Берліна модернізувати свою армію.

Нещодавно Литва передала Києву новий пакет військової допомоги. Загалом цього місяця до України будуть відправлені 14 бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди та інше обладнання і спорядження.

ЛитваНАТОоборонаросія загрозавійна в Україні

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