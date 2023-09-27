Литва розраховує отримати ППО від Швеції і Фінляндії
Про це повідомляє LRT.
"Для моделі ротаційної ППО Вільнюс розглядає як нових, так і майбутніх членів НАТО, зокрема, Фінляндію і Швецію, які мають певні можливості" - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.
За його словами, Литва точно не відмовиться від участі в цій моделі, проте потрібен час, щоб все це узгодити.
Анушаускас сказав, що кількість країн, здатних розмістити засоби ППО в інших країнах, можна перерахувати на пальцях однієї руки.
"Звичайно, ми зверталися, вели переговори, закликали, говорили на всіх рівнях, але я б поки що не сказав, що у нас є конкретні зобов'язання щодо тимчасового розміщення. Однак я думаю, що цей час прийде", - додав міністр оборони Литви.
НАТО погодило модель протиповітряної оборони в червні цього року у відповідь на заклики країн Балтії до союзників посилити протиповітряну оборону в регіоні.
Нагадаємо, що всередині вересня сейм Литви ухвалив резолюцію, що висловлює підтримку членству України в НАТО.