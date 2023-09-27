Литва розраховує отримати ППО від Швеції і Фінляндії

Уряд Литви очікує, що Фінляндія і Швеція допоможуть щодо моделі ротаційної протиповітряної оборони в країнах Балтії.

Про це повідомляє LRT.

"Для моделі ротаційної ППО Вільнюс розглядає як нових, так і майбутніх членів НАТО, зокрема, Фінляндію і Швецію, які мають певні можливості" - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

За його словами, Литва точно не відмовиться від участі в цій моделі, проте потрібен час, щоб все це узгодити.

Анушаускас сказав, що кількість країн, здатних розмістити засоби ППО в інших країнах, можна перерахувати на пальцях однієї руки.

"Звичайно, ми зверталися, вели переговори, закликали, говорили на всіх рівнях, але я б поки що не сказав, що у нас є конкретні зобов'язання щодо тимчасового розміщення. Однак я думаю, що цей час прийде", - додав міністр оборони Литви.

НАТО погодило модель протиповітряної оборони в червні цього року у відповідь на заклики країн Балтії до союзників посилити протиповітряну оборону в регіоні.

Нагадаємо, що всередині вересня сейм Литви ухвалив резолюцію, що висловлює підтримку членству України в НАТО.