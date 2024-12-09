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ПОЛІТИКА

Литва розслідує шпигунську діяльність у консервативній партії на користь росії

09 грудня 2024, 13:59
Литва розслідує шпигунську діяльність у консервативній партії на користь росії
Фото: news.mail.ru
Підозрюваний – чоловік пенсійного віку з подвійним громадянством росії та Литви.

У Литві завершили досудове розслідування щодо можливого шпигунства на користь росії з боку особи у лавах консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи". 

Про це повідомляє LRT.

Правоохоронці встановили, що особа з лав партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (до якої належить, зокрема, прем’єрка уряду, що завершує роботу, Інгріда Шимоніте) збирала та передавала інформацію російським спецслужбам, розповів головний прокурор відділу з розслідування організованої злочинності і корупції Артурас Урбеліс. Підозрюваний також входив до асоціації активістів в екзилі і політв’язнів. 

Підозрюваний – чоловік пенсійного віку з подвійним громадянством росії та Литви. Як вважають, він приїхав у Литву "із завданням" і діяв як агент орієнтовно з 2018 року.

Водночас зазначають, що він не був співробітником ніяких литовських інституцій. Конкретну роль підозрюваного у політсилі та його ім’я не розкривають. 

У Департаменті держбезпеки зазначили, що зібрана підозрюваним інформація не була засекреченою, але була такою, що могла бути корисна росії та пов’язана з політичним життям. 

Нагадаємо,Чехія звинуватила росію у причетності до гібридних атак у Європі.

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