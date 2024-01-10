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ПОЛІТИКА

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму €200 млн

10 січня 2024, 14:27
Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму €200 млн
Фото: з вільного доступу
Глава Української держави подякував Литві за надану допомогу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі із литовським колегою Гітанасом Науседою.

Науседа під час пресконференції заявив, що Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги для України на суму  €200 мільйонів.  

"Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро", - заявив Науседа.

За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577.

Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

"Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці", - додав Науседа.Video

Зеленський подякував президенту та литовському народу за оборонну підтримку України.

Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви. Він планує провести переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сейму Литви. Зокрема очікується зустріч з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Литвадопомогавійна в Україні

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