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Литва слідом за Фінляндією хоче скасувати конституційну заборону на ядерну зброю

03 липня 2026, 17:19
Литва слідом за Фінляндією хоче скасувати конституційну заборону на ядерну зброю
Фото: з вільного доступу
Литва межує з російською Калінінградською областю та білоруссю, які можуть мати арсенал озброєння.

У Литві за прикладом Фінляндії хочуть скасувати конституційну заборону розміщувати ядерну зброю на території країни.

Про це пише Euronews.

Президент Гітанас Науседа вважає, що стаття 137 Конституції, яка прямо забороняє розміщувати зброю масового ураження та створювати іноземні військові бази на литовській території, вже "застаріла". "Конституцію писали, коли геополітичні обставини були зовсім іншими", – зазначив він.

Після того як лідери політичних партій Литви ухвалили рішення змінити Конституцію, там вирішують, вносити поправки шляхом голосування в парламенті чи проводити референдум.

Нагадаємо, Литва межує з російською Калінінградською областю та білоруссю, які можуть мати арсенал озброєння, здатний нести ядерні боєголовки. У країні також розміщена група НАТО з постійною присутністю до 5 тисяч німецьких військовослужбовців. У середині червня Фінляндія скасувала заборону на ядерну зброю, прийнявши закон, який дозволяє імпортувати, виробляти та зберігати ядерну зброю на своїй території, хоча уряд наголосив, що не планує цього робити.

ядерна зброяЛитваФінляндіяросія загроза

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