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ПОЛІТИКА

Литва сприятиме чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України

04 березня 2024, 20:20
Литва сприятиме чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України
Фото: з вільного доступу
Йдеться про 800 тисяч снарядів.

Литва сприятиме ініціативі Чехії щодо купівлі для України боєприпасів за межами країн Європейського Союзу. 

Про це повідомила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте після телефонної розмови з головою чеського уряду Петром Фіала.

"Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Як і досі, Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи", – сказала прем’єр-міністр.

Водночас невідомо, скільки грошей виділить Литва на цю ініціативу.

Очільники литовського й чеського урядів також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення інвестицій в оборону в Європі та зміцнення двосторонріх відносин.

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла джерела майже 800 тисяч боєприпасів за межами країн ЄС. Країна може постачити їх Україні за "лічені тижні", проте шукатиме для цього фінансування. Деякі країни ЄС, зокрема Франція, раніше вимагали, щоб будь-які кошти ЄС, витрачені на озброєння України, інвестували в європейське оборонне виробництво. Так хотіли розширити обмежені виробничі можливості континенту.

ЧехіяЛитвабоєприпаси

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