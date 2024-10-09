Міністерство оборони країни каже, що одні мости будуть укріплені, інші готові до підриву.

Литва укріпила “зубами дракона” ще один міст через Німан до Калінінградської області.

Про це у “Фейсбуці” повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

“Ми укріпили ще один міст через Німан до Калінінградської області. “Зуби дракона” згодом доповнять залізними балками, які будуть втоплені та закріплені. Литовська армія зараз випробовує їх, оцінюючи, як вони стримують наступаючу важку техніку”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, укріплення триває за планом. Одні мости будуть укріплені, інші готові до підриву (тільки за вказівками розвідки). Фізичні укріплення (“зуби дракона” тощо) є лише допоміжними, вони будуть прикриті вогнем. Коли ворог сповільнюється, він буде знищений.