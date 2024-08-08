Литва укріпить частину кордону з Калінінградською областю

Розпочалося транспортування перших протимобільних засобів на спеціально обладнані майданчики.

Литва встановить постійні фортифікаційні споруди у двох місцях на кордоні з росією поблизу Калінінградської області.

Про це пише заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише LRT.

За його словами, вже почалося транспортування перших протимобільних засобів на спеціально обладнані майданчики. Йдеться про “зуби дракона”, протитанкові надовби або “зуби дракона”, блокпости та протитанкові “їжаки”.

Ці засоби можна буде переміщати у місця кордону, де вони будуть потрібні, відповідно до інформації розвідки.