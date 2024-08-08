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Литва укріпить частину кордону з Калінінградською областю

08 серпня 2024, 14:55
Литва укріпить частину кордону з Калінінградською областю
Фото: LRT
Розпочалося транспортування перших протимобільних засобів на спеціально обладнані майданчики.
Литва встановить постійні фортифікаційні споруди у двох місцях на кордоні з росією поблизу Калінінградської області.
 
Про це пише заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише LRT.
 
За його словами, вже почалося транспортування перших протимобільних засобів на спеціально обладнані майданчики. Йдеться про “зуби дракона”, протитанкові надовби або “зуби дракона”, блокпости та протитанкові “їжаки”. 
 
Ці засоби можна буде переміщати у місця кордону, де вони будуть потрібні, відповідно до інформації розвідки.
 
Раніше на заходи з контрмобільності було виділено понад 4 мільйони євро.
 
Ми заздалегідь оцінили місця, які необхідно укріпити, і почнемо це впроваджувати”, ‒ зазначив Кашчюнас.
 
Міністерство нацоборони має офіційно представити громадськості рішення щодо постійного укріплення на кордоні з Калінінградом 5 вересня.

 

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