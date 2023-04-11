Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових

Литовські війська візьмуть участь у багатонаціональній програмі військової підготовки під керівництвом Німеччини разом із німецькими та бельгійськими інструкторами.

Перша група інструкторів Збройних сил Литви вирушила до Німеччини для навчання українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Литви.

Група інструкторів піхотної бригади "Жемайтія" Збройних сил Литви візьме участь у Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Литовські війська візьмуть участь у багатонаціональній програмі військової підготовки під керівництвом Німеччини разом із німецькими та бельгійськими інструкторами.

Метою місії EUMAM Ukraine є зміцнення військових спроможностей Збройних сил України для захисту територіальної цілісності та суверенітету України, не порушуючи її міжнародно визнаних кордонів, а також для захисту цивільного населення.

"Ми їдемо в Німеччину як навчальна група для передачі знань і навичок українським військовим. Ми проведемо весь період місії, навчаючи солдатів, які борються за свободу своєї країни. Ми сподіваємося не тільки передати знання, а й отримати досвід, який ми застосовуватимемо під час підготовки до захисту нашої країни", - сказав капітан Томас Скерстонас, офіцер, який відповідає за литовську зміну в навчальній місії.

Місія включатиме базове управління зброєю, влучну стрільбу, медичну та інженерну підготовку, а також колективну підготовку підрозділів на різних рівнях з акцентом на наступальні та оборонні операції в населених і лісових районах.

Раніше повідомлялось, що США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття військові навчання.