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ПОЛІТИКА

США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття військові навчання – The Guardian

11 квітня 2023, 15:02
США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття військові навчання – The Guardian
Джерело: armiya.az
Це може викликати невдоволення Китаю.

США та Філіппіни розпочали найбільші за останні десятиліття спільні військові навчання в акваторії Південно-Китайського моря і поблизу Тайванської протоки, що, ймовірно, розлютить Пекін.

Про це пише The Guardian. 

Щорічні навчання давніх союзників під назвою Balikatan триватимуть до 28 квітня і в них візьмуть участь понад 17 600 військовослужбовців. Навчання включатимуть, зокрема, бойові стрільби.

Це буде демонстрація американської вогневої потужності в Азії, де Вашингтон неодноразово попереджав Китай про його все більш агресивні дії в спірних водах і навколо Тайваню.

Навчання союзників почалися наступного дня після того, як Китай провів триденні військові навчання поблизу Тайваню, у відповідь на зустріч президентки острова Цай Інвень зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Адміністрація президента США Джо Байдена зміцнює альянси в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб краще протистояти Китаю, в тому числі у можливій конфронтації навколо Тайваню.

Близько 12 200 військовослужбовців США, 5400 філіппінських військовослужбовців і 111 австралійських солдатів візьмуть участь у маневрах, які є найбільшими за тридцятирічну історію навчань Balikatan. Американські військові кораблі, винищувачі, а також ракети Patriot, пускові установки HIMARS і протитанкові Javelin будуть задіяні в навчаннях, за словами американських і філіппінських військових чиновників.

"Ми нікого не провокуємо, просто проводячи навчання. Це фактично форма стримування. Стримування – це коли ми перешкоджаємо іншим сторонам вторгатися до нас", – заявив журналістам перед початком маневрів філіппінський полковник Майкл Логіко.

За його словами, американські і філіппінські сили змоделюють потоплення корабля-мішені у територіальних водах Філіппін в рамках навчань з бойовою стрільбою, скоординованим авіаударом і артилерійським бомбардуванням.

"Ми вдаримо по ньому всіма наявними у нас системами озброєння, як наземними, так і морськими і повітряними", – сказав Логіко.

Навчання на березі Південно-Китайського моря і поблизу вод Тайванської протоки, ймовірно, занепокоїть КНР, але філіппінські військові заявили, що маневр спрямований на посилення берегової оборони і не має на меті атакувати жодну країну.

Вашингтон і Пекін йдуть на зіткнення через давні територіальні суперечки за участю Китаю, Філіппін і чотирьох інших урядів, а також через мету Пекіна "приєднати" Тайвань, у разі необхідності силою.

У понеділок 7-й флот США розмістив есмінець з керованою ракетною зброєю USS Milius неподалік рифу Мішіф, на який претендує Маніла і який Китай захопив у середині 1990-х років та перетворив на одну із семи захищених від ракет острівних баз на архіпелазі Спратлі у Південно-Китайському морі, що є предметом гострої суперечки. Американські військові роками проводять такі операції зі свободи судноплавства, щоб протистояти експансивним територіальним претензіям Китаю в цьому морському просторі.

"Поки деякі країни продовжують вимагати і відстоювати обмеження прав, які перевищують їхні повноваження згідно з міжнародним правом, Сполучені Штати продовжуватимуть захищати права і свободи в морі, гарантовані для всіх. Жоден член міжнародного співтовариства не повинен бути заляканий або примушений до відмови від своїх прав і свобод",  заявили американські військові.

СШАФіліппінинавчання

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