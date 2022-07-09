НОВИНИЛитва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва відправила Україні 105-мм гаубиці
Джерело: міністерство оборони Литви
Про це повідомило міністерство оборони Литви в Twitter.
"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні.
У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".
Раніше повідомлялось, що Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе
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