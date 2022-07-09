Литва відправила Україні 105-мм гаубиці

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

Про це повідомило міністерство оборони Литви в Twitter.

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".

Раніше повідомлялось, що Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе