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Литва відправила Україні 105-мм гаубиці

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.
Литва відправила Україні 105-мм гаубиці Джерело: міністерство оборони Литви

Про це повідомило міністерство оборони Литви в Twitter.

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться у повідомленні.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".

Раніше повідомлялось, що Литва закупить для України 37 безпілотників-камікадзе

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07 09 2022 14:59
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