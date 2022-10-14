Литва відправила в Україну відремонтовані гаубиці
"PzH2000, відремонтовані в Литві, повертаються на поле бою в Україні. Успіхів!" – написав Анушаускас у Twitter.
У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.
Нагадаємо, Німеччина ще в червні почала передавати Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, а нещодавно оголосила про передачу додаткових одиниць цієї техніки.
Вони вважаються одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів на хвилину.
Раніше повідомлялось, що Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні.
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