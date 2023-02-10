Литва відправила в Україну зенітні установки – ЗМІ

Литва відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70.

Про це повідомляє LRT.

Як зазначає видання, зенітки були завантажені на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправлені сьогодні. Крім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідно для того, щоб використовувати таку техніку.

До передачі інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управлінню зенітками.

Варто зауважити, що L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників на відстані до 5 кілометрів за будь-яких погодних умов.

Раніше повідомлялось, що Литва зібрала €6 млн на радари ППО для України.