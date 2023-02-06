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Литва зібрала €6 млн на радари ППО для України

06 лютого 2023, 11:57
Литва зібрала €6 млн на радари ППО для України
У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала €6 млн на радари протиповітряної оборони.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс про це написав у своєму твітері та відзначив, що вдалося зібрати на мільйон більше, ніж планувалось. 

"Литва – це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", – написав він.

У п’ятницю координатор збору Андрюс Тапінас повідомив у твітері, що вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", яку запустив один із благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору у сумі 5 млн євро. Кампанію запустила коаліція чотирьох ініціатив з метою купити для ЗСУ радари ППО ізраїльського виробництва. Зібрати планували щонайменш 5 млн євро.

ЄСвійнаЛитваУкраїна

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