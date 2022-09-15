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Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів

Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на прес-конференції в Одесі у середу після зустрічі глав МЗС Литви, України та Ірландії.
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Сьогодні ми порушували питання надання військової допомоги. Урядом країни було прийнято рішення про відправлення двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом. Вона не надійде безпосередньо до ВМСУ, але думаю, що Збройні сили України краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу", - заявив Ландсбергіс.

Раніше повідомлялось, що Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

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15 09 2022 12:34
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