НОВИНИЛитва передасть Україні дві партії бронетранспортерів, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на прес-конференції в Одесі у середу після зустрічі глав МЗС Литви, України та Ірландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів
Фото: Dicky Asmoro/Handre Saleh
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Сьогодні ми порушували питання надання військової допомоги. Урядом країни було прийнято рішення про відправлення двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом. Вона не надійде безпосередньо до ВМСУ, але думаю, що Збройні сили України краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу", - заявив Ландсбергіс.
Раніше повідомлялось, що Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 09 2022 12:34 МЕДІА
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця
- У ВООЗ побачили кінець пандемії COVID-19