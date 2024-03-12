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Литва вперше конфіскувала машину з російськими номерами

12 березня 2024, 21:46
Литва вперше конфіскувала машину з російськими номерами
Wikipedia
В Литві митники затримали і конфіскували перший автомобіль з російськими номерами, який намагався виїхати до білорусі.

Митники заявили, що конфіскований російський автомобіль може бути переданий Україні. 

Про це сьогодні повідомив литовський інформаційний портал Lrytas

"Вчора ввечері на пункті пропуску Медінінкай було затримано автомобіль Audi Q7, за кермом якого знаходився громадянин молдови. Під час перевірки наданих водієм документів з’ясувалося, що власником автомобіля є інша особа - громадянин росії", - розказали на митниці.  

Водій заявляв, що не знав про нові обмеження щодо машин з російськими номерами. 

На громадянина Молдови склали протокол про адміністративне правопорушення, а Audi Q7, яке оцінили у 41 690 євро - конфіскували.

Ще в вересні Литва попередила, що авто з номерами рф мають покинути ЄС протягом півроку.

Митниця застерігали від купівлі чи імпорту автомобілів, які були зареєстровані в росії або мають російське походження. 

За порушення законодавства загрожує штраф або конфіскація транспортного засобу.

 
Литваконфіскаціяавто з росії

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