Литва виділяє €5 млн на сонячні електростанції в Україні

За даними МЗС, з початку широкомасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року енергетичні потужності України скоротилися більш ніж удвічі.

Уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні після того, як Вільнюс затвердив програму підтримки енергетичного сектора країни.

Про це повідомляє LRT.

Обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак, а тому має бути європейського виробництва, заявила в середу Раса Кайрієне, керівниця департаменту співробітництва з питань розвитку МЗС Литви.

"При виборі сонячних електростанцій ми повинні забезпечити надійність обладнання, яке буде встановлено, і аспекти кібербезпеки, щоб не створювати додаткових залежностей для України.

Тому в процесі закупівель ми будемо намагатися включити цю вимогу, що обладнання має бути походженням з ЄС або європейської економіки", – сказала вона міністрам у середу.

За даними МЗС, з початку широкомасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року енергетичні потужності України скоротилися більш ніж удвічі.

Загальна підтримка України з боку Литви досягне 1,45 млрд євро до кінця цього року, заявили в МЗС країни.

Нагадаємо, Німеччина також виділить додаткові €65 млн на допомогу Україні. Кошти планують витратити на ремонт української енергетичної інфраструктури.