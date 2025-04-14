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Литва виділяє Україні €10 млн на виробництво далекобійного озброєння

14 квітня 2025, 15:43
Литва виділяє Україні €10 млн на виробництво далекобійного озброєння
Фото: з вільного доступу
Це стане першим траншем у межах Меморандуму про взаєморозуміння.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння 10 млн євро.

Про це сьогодні, 14 квітня, повідомило Міноборони.

Умєров зазначив, що ці 10 млн – результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року.

"Ця зброя вже ефективно працює на фронті – посилюючи нашу дальність, точність і міць", – наголосив він.

Міністр також розповів, що Україна разом із литовськими партнерами працює над наступним етапом – ще 10 млн євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й підсилити наші далекобійні можливості ще більше.

Крім того, днями Литва виділяє €30 мільйонів на військову допомогу Україні.

 

Литвапідтримка України

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