Литва виділить фінансову допомогу на закупівлю засобів ППО для України

Допомога надаватиметься спільно з іншими європейськими країнами.

Литва виділить 6 млн євро для посилення системи протиповітряної оборони в Україні.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Delfi.

Зазначається, що Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією купує засоби ППО України на 107,5 млн євро. Внесок Литви - 6 мільйонів євро.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Засоби протиповітряної оборони, закуплені сімома країнами, зміцнять здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, цивільних осіб і військовослужбовців", - заявив Анушаускас.

За даними очільника Міноборони Литви, закупівля засобів ППО для України є першим із п'яти запланованих пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель Міжнародного фонду для України.

Сім країн-союзників і країн-партнерів зібрали майже 608 мільйонів євро для цього фонду, яким управляє Британія. На першому етапі закупівель наразі виробляють бойові та розвідувальні безпілотники, які надійдуть в Україну цього літа.

"Міжнародний фонд для України - це приклад того, як ми можемо працювати разом із нашими союзниками задля зміцнення України та боротьби проти варварської російської агресії", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нагадаємо, західні союзники планують надати Україні довгострокові гарантії безпеки.