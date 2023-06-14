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ПОЛІТИКА

Західні союзники планують надати Україні довгострокові гарантії безпеки – FT

14 червня 2023, 16:33
Західні союзники планують надати Україні довгострокові гарантії безпеки – FT
Фото: з вільних джерел
США, Велика Британія, Німеччина і Франція працюють над всеосяжною політичною декларацією з Україною.

США та їх найближчі союзники прагнуть укладення багатосторонньої угоди з Україною, яка дозволить західним державам надати довгострокові гарантії безпеки Києву замість конкретної обіцянки членства в НАТО для країни, яка постраждала від війни.

Про це пише Financial Times з посиланням на чиновників, які погодилися говорити з журналістами на умовах анонімності.

США, Велика Британія, Німеччина і Франція працюють над всеосяжною політичною декларацією з Україною.

"За їхніми словами, в рамках цієї декларації Україна укладе двосторонні угоди, які формалізують нинішній рівень військової та фінансової допомоги і закріплять його на більш довгостроковий період з можливістю розширення, якщо це буде необхідно", - пише видання.

Але ні рамковий документ, ні двосторонні угоди не матимуть статусу юридичних договорів і будуть підписані поза межами Альянсу. Обговорення тривають, і угода може бути досягнута до саміту НАТО у Вільнюсі наступного місяця. Хоча між західними країнами немає офіційної домовленості щодо термінів.

Пропозиція "четвірки" не задовольнить вимоги України щодо членства в НАТО або певних часових рамок для її вступу.  Напередодні саміту у Вільнюсі президент Володимир Зеленський попросив надати дорожню карту для приєднання його країни до Альянсу, а також гарантії безпеки.

Але західні чиновники не хочуть обіцяти перспективу членства в НАТО країні, яка все ще перебуває у стані війни. Вони кажуть, що дискусія про українське приєднання до Альянсу затьмарює більш нагальну потребу посилити оборону України від росії. Вони кажуть, що західні країни повинні зосередитися на наданні необхідного озброєння, а також фінансової та політичної підтримки для відбиття вторгнення і стримування майбутніх загроз з боку москви.

Високопоставлений західний чиновник сказав, що Німеччина обговорює з Україною ідею багатосторонньої рамкової угоди і визнає, що вона не відповідає вимогам Києва.

"Українці усвідомлюють, що підтримка, яку вони отримують, є значною за обсягом і тривалістю, але коли ви перебуваєте у стані війни, цього завжди не достатньо", - сказав неназваний чиновник.

"Важливо, щоб ми всі як члени НАТО, визнали, що президент Зеленський сам перебуває під політичним тиском. Він повинен показати щось своєму народу. І якщо у Вільнюсі, якщо йому не запропонують членство в НАТО, то про що йому вдалося домовитися? Це цілком зрозуміло для президента, який очолює країну в стані війни. І ці дискусії тривають за лаштунками в багатьох, багатьох країнах", - сказав у вівторок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Нещодавно Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країна може розраховувати на нові гарантії безпеки від країн НАТО на липневому саміті Альянсу, але не слід розраховувати на отримання офіційного запрошення на членство під час зустрічі в Литві.

ЄСвійнаНАТОгарантії безпеки

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