Матеріали:
Теми:

Україна не отримає офіційне запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті – Столтенберг

14 червня 2023, 14:57
Україна не отримає офіційне запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті – Столтенберг
джерело ria
Зустріч у Вільнюсі, ймовірно, призведе до післявоєнних гарантій безпеки та полегшить шлях приєднання до Альянсу.

Україна може розраховувати на нові гарантії безпеки від країн НАТО на липневому саміті Альянсу, але не слід розраховувати на отримання офіційного запрошення на членство під час зустрічі в Литві.

Про це розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю USA Today.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб країни-члени НАТО взяли на себе зобов’язання прийняти Україну в Альянс після завершення війни, щоб допомогти стримати майбутні напади росії на країну. В інтерв’ю цього місяця він сказав, що не бачить “сенсу” відвідувати Вільнюський саміт без “сигналу” або підтвердження того, що Україну буде прийнято.
Єнс Столтенберг наголосив, що Україні з часом буде запропоновано стати членом.
Я думаю, що не варто очікувати, що це станеться у Вільнюсі”, — сказав Столтенберг. “Але що ми точно знаємо, це те, що нам потрібно розглянути запит України на членство та наступні кроки. Між союзниками НАТО тривають консультації, і ці консультації ще не завершені”.
 
Рішення про те, коли запросити Україну до НАТО, прийматиметься консенсусом 31 члена Альянсу.
НАТОСтолтенбергвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється