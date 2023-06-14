Україна не отримає офіційне запрошення на вступ до НАТО на липневому саміті – Столтенберг

Зустріч у Вільнюсі, ймовірно, призведе до післявоєнних гарантій безпеки та полегшить шлях приєднання до Альянсу.

Україна може розраховувати на нові гарантії безпеки від країн НАТО на липневому саміті Альянсу, але не слід розраховувати на отримання офіційного запрошення на членство під час зустрічі в Литві.

Про це розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю USA Today.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб країни-члени НАТО взяли на себе зобов’язання прийняти Україну в Альянс після завершення війни, щоб допомогти стримати майбутні напади росії на країну. В інтерв’ю цього місяця він сказав, що не бачить “сенсу” відвідувати Вільнюський саміт без “сигналу” або підтвердження того, що Україну буде прийнято.

Єнс Столтенберг наголосив, що Україні з часом буде запропоновано стати членом.

“Я думаю, що не варто очікувати, що це станеться у Вільнюсі”, — сказав Столтенберг. “Але що ми точно знаємо, це те, що нам потрібно розглянути запит України на членство та наступні кроки. Між союзниками НАТО тривають консультації, і ці консультації ще не завершені”.

Рішення про те, коли запросити Україну до НАТО, прийматиметься консенсусом 31 члена Альянсу.