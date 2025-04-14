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Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах

14 квітня 2025, 13:13
Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах
Фото: news.mail.ru
МЗС Литви наголосило, що відповідальність за скоєне несе не лише військове керівництво, а й ті, хто його підтримує

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через ракетну атаку по Сумах.

Про це повідомляє LRT.

"Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", – йдеться в заяві.
 
Зазначається, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим кремля.
 
"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим кремля, в тому числі російські дипломати", – зазначає МЗС Литви.
 
Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. рф вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

 

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