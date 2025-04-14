Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах

МЗС Литви наголосило, що відповідальність за скоєне несе не лише військове керівництво, а й ті, хто його підтримує

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через ракетну атаку по Сумах.

Про це повідомляє LRT.

"Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", – йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим кремля.