Литва викликала російського посла після ракетного удару по Сумах
14 квітня 2025, 13:13
Фото: news.mail.ru
МЗС Литви наголосило, що відповідальність за скоєне несе не лише військове керівництво, а й ті, хто його підтримує
Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства росії у Вільнюсі через ракетну атаку по Сумах.
Про це повідомляє LRT.
"Ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", – йдеться в заяві.
Зазначається, що відповідальність за скоєне несе не лише безпосереднє військове керівництво, а й усі, хто працює на режим кремля.
"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим кремля, в тому числі російські дипломати", – зазначає МЗС Литви.
Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. рф вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.