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ПОЛІТИКА

Литва вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні

17 червня 2024, 21:52
Литва вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні
Фото: ru.delfi.lt
ЇЇ пов’язують з військовими навчаннями НАТО.

Міністерство оборони Литви вже другий тиждень фіксує підвищену активність російської авіації в Балтійському регіоні. ЇЇ пов’язують з військовими навчаннями НАТО.

Про це повідомляє LRT.

"Активність російських літаків у регіоні може бути пов'язана з міжнародними навчаннями BALTOPS, "Залізний вовк 2024-1", які наразі відбуваються в Балтійському регіоні", - повідомили в Міноборони Литви.

За даними відомства, минулого тижня винищувачі НАТО, які здійснюють місію повітряної поліції в країнах Балтії, здійснили 11 вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Загалом було виявлено і супроводжено сім тактичних бомбардувальників Су-24, п'ять винищувачів Су-27, чотири винищувачі Су-30, два винищувачі-бомбардувальники Су-34, чотири літаки-розвідники Іл-20, два літаки-розвідники та аерокартографи Ан-30, а також один раз пасажирський літак Іл-96.

Більшість із цих літаків летіли без планів польотів, з відключеними радіолокаційними передавачами й без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Також зазначається, що більшість із них злетіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі та здійснили посадку там же, у Калінінградській області.

Крім того, позаминулого тижня повітряна поліція НАТО в Литві також здійснила 11 вильотів для ідентифікації та супроводу російських літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Як повідомляється, зазвичай на тиждень фіксуються лише поодинокі такі випадки.

Військові навчання НАТО у Балтійському регіоні

У Балтійському морі відбуваються найбільші на сьогодні військові навчання BALTOPS'24. Вони стартували 7 червня й завершаться 20 червня.

Нагадаємо, Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником.

НАТОЛитваавіація рф

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