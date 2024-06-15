Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником
Ввечері 14 квітня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір Швеції, залетівши на схід від південного краю острова Готланд.
Про це повідомляють Збройні сили Швеції.
За даними шведських Збройних сил, російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Шведська сторона надіслала літаку попередження, але не отримала відповіді.
Після цього для супроводу Су-24 підняли два шведські винищувачі Jas-39 Gripen. За даними шведських збройних сил, порушення було нетривалим.
"Поведінка росії є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім ходом подій і були на місці, щоб втрутитися", – заявив командувач Військово-повітряних сил Швеції Йонас Вікман.
На цьому тижні про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну.