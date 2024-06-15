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ПОЛІТИКА

Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником

15 червня 2024, 13:53
Швеція зафіксувала порушення повітряного простору російським бомбардувальником
Wikipedia
Ймовірно, це перший випадок порушення простору з моменту вступу Швеції в НАТО 7 березня 2024 року.

Ввечері 14 квітня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір Швеції, залетівши на схід від південного краю острова Готланд.

Про це повідомляють Збройні сили Швеції.

За даними шведських Збройних сил, російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Шведська сторона надіслала літаку попередження, але не отримала відповіді.

Після цього для супроводу Су-24 підняли два шведські винищувачі Jas-39 Gripen. За даними шведських збройних сил, порушення було нетривалим.

"Поведінка росії є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім ходом подій і були на місці, щоб втрутитися", – заявив командувач Військово-повітряних сил Швеції Йонас Вікман.

На цьому тижні про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія – вона разом зі Швецією стали членами НАТО після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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