Литва за €150 млн побудує інфраструктуру для НАТО

Уряд Литви планує до 2025 року розгорнути інфраструктуру для сил НАТО підвищеної бойової готовності.

Протягом 2-ох років країна завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.

Про це інформує LRT.

"Ці об'єкти мають бути завершені до кінця 2025 року. Безумовно, їх буде не один, можливо, більше десяти", – заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

В казармах зможуть розміститися 2 500 військовослужбовців, на полігонах облаштують майстерні з ремонту техніки, вертолітні майданчики.

В рамках проєкту заплановано будівництво 13 об'єктів.

Основні 9 вже будуються: казарми, їдальня, навчально-тренувальні та рекреаційні зони, складські приміщення, будівлі для ремонту техніки, вертолітні майданчики, кінологічні пункти, а також будівництво доріг та інженерних мереж.