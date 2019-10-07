Литва заблокує доступ до пропагандистського сайту Sputnik
"З метою захисту авторських прав в інтернеті, 10 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (далі - RTCL) ухвалила рішення видати обов'язкові інструкції для постачальників послуг доступу в інтернет, щоб припинити несанкціоноване розголошення захищеного авторським правом контенту на веб-сайті https://sputniknews.lt/", - повідомляється на сайті комісії.
3 липня до комісії звернулося Литовське радіо і телебачення, яке повідомило, що Sputnik без дозволу розміщував на своєму сайті публікації порталу LRT. "LRT звертався до адміністратора веб-сайту і хостинг-провайдера з проханням видалити незаконно опублікований контент, захищений авторським правом, але його продовжували незаконно публікувати - адміністратор цього веб-сайту продовжував побічно заохочувати користувачів використовувати незаконно опубліковані матеріали, захищені авторським правом. На момент звернення LRT було опубліковано 1464 статті", - пояснював регулятор.
Литовська комісія з радіо і телебачення постановила видати обов'язкові інструкції постачальникам послуг в інтернеті - заблокувати доступ до сайту Sputnik Литва на території країни.
Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд.
Нагадаємо, що десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів заблоковані частково.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"В рамках проекту "Нова еліта: ідеї, цінності, стиль життя" поспілкувались з кандидатом у народні депутати від партії "Голос", Дмитром Романовичем
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських