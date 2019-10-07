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Литва заблокує доступ до пропагандистського сайту Sputnik

"З метою захисту авторських прав в інтернеті, 10 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (далі - RTCL) ухвалила рішення видати обов'язкові інструкції для постачальників послуг доступу в інтернет, щоб припинити несанкціоноване розголошення захищеного авторським правом контенту на веб-сайті"
Литовська комісія з радіо і телебачення постановила заборонити доступ до пропагандистського сайту агентства Sputnik Литва через порушення авторського права.
Литва заблокує доступ до пропагандистського сайту Sputnik Фото: BALTNEWS.lt

"З метою захисту авторських прав в інтернеті, 10 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (далі - RTCL) ухвалила рішення видати обов'язкові інструкції для постачальників послуг доступу в інтернет, щоб припинити несанкціоноване розголошення захищеного авторським правом контенту на веб-сайті https://sputniknews.lt/", -  повідомляється на сайті комісії.

3 липня до комісії звернулося Литовське радіо і телебачення, яке повідомило, що Sputnik без дозволу розміщував на своєму сайті публікації порталу LRT. "LRT звертався до адміністратора веб-сайту і хостинг-провайдера з проханням видалити незаконно опублікований контент, захищений авторським правом, але його продовжували незаконно публікувати - адміністратор цього веб-сайту продовжував побічно заохочувати користувачів використовувати незаконно опубліковані матеріали, захищені авторським правом. На момент звернення LRT було опубліковано 1464 статті", - пояснював регулятор.

Литовська комісія з радіо і телебачення постановила видати обов'язкові інструкції постачальникам послуг в інтернеті - заблокувати доступ до сайту Sputnik Литва на території країни.

Рішення набере чинності після того, як його затвердить Вільнюський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, що десять провайдерів в окупованому Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім цього, 28 сайтів заблоковані частково.

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10 07 2019 21:58
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