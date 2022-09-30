ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМіністерство оборони Литви 30 вересня підписало договір із польською компанією WB Group на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва закупить дрони камікадзе Warmate для ЗСУ
Джерело: armyinform.com.ua
Про це пише Delfi.
Безпілотні системи Warmate закуплять у польської компанії WB Group і передадуть Україні. За словами заступника міністра Вілюса Семяшки, придбають два повні комплекти, які містять пускову установку та 37 літаючих боєприпасів. Ці дрони здатні знищувати танки та командні пункти.
Передачу узгодили з українською армією. Очікують, що ці системи надійдуть від виробників у жовтні-листопаді
Литва передасть ЗСУ дрони-камікадзе Warmate у жовтні-листопадіЛитва передасть ЗСУ дрони-камікадзе Warmate у жовтні-листопаді.
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