Литва запропонувала помістити російську культуру в "карантин"

Під час війни рф проти України жителям усього світу слід "відпочити" від творів російської культури, оскільки вона є стовпом "руського міра" та джерелом пропаганди значно більше, ніж ми уявляємо.

"Спочатку ми маємо почути, що нещодавно сказав міністр культури України Олександр Ткаченко. Він висловив сподівання, що принаймні на час війни ми повинні утриматися і від показу класичних творів у Європі. Це досить чесна позиція", – сказав міністр культури Литви Симонас Кайріс.

Кайріс зазначив, що такі висловлювання Ткаченка чи інших представників України – нагадування про нестабільність у світі, про те, що не треба повертатися до того, що є бізнесом та звичною справою, повідомляє Delfi

За його словами, письменниця Крістіна Сабаляускайте чудово пояснила, як бути з російською культурою: "Вона говорила про "карантин великих класиків", Чайковського та інших. Однак ми не говоримо про те, що треба прати ноти, рвати, палити книги".

При цьому Кайріс вважає, що у майбутньому це питання втратить актуальність у Литві.

"Литва стоїть на такому шляху, що потреби в російській культурі знижуються. Це відбувається через природні причини. Звичайно, через війну. І через зміни в суспільстві. Якщо говорити про зміну поколінь, то молодь не володіє російською і ця культура не є у центрі фокусу", – сказав він.

Міністр підкреслив, що це хороші зміни через природні причини.

"Ми вже повинні вийти з тієї фази, що думаємо, що робити з російською культурою, з її знаменитими представниками. Це питання не має значення. Чим більше ми приділяємо цьому уваги, тим більше, самі того не бажаючи, годуватимемо російську пропаганду", – зауважив він.

Також очільник культурного відомства зазначив, що література пов'язана із пропагандою більше, ніж ми думаємо. Так, минулого року російський диктатор владімір путін підписав указ про гуманітарну політику у зарубіжних країнах.

"У цій концепції названо всі імена, які мають велике значення для історії культури, там ясно названо всі імена, як той же Чайковський тощо. Що ці творці – та база, та опора, на якій стоїть "руській мір", – наголосив Симонас Кайріс.

Він вважає, що таке рішення нечесне, оскільки твори деяких російських класиків цінніші, ніж та функція, якою їх наділяє російська пропаганда.

"Але, розуміючи, що культуру використовують як зброю, ми повинні мати цей імунітет. Я вірю в зрілість нашого суспільства та сектору культури, на нас не нападуть у метальному плані", – сказав міністр.