У Литві планують запровадити мораторій на російську культуру

Міністр культури Литви Симонас Кайріс заявив, що росія свідомо використовує культуру як зброю, тому його країна хоче ввести карантин ментальності на твори російських виконавців.

Про це він заявив під час дискусійної програми ТБ-форум.

Гості студії відзначили слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявив в інтерв'ю The Guardian такі самі слова, що й Кайріс.

За його словами, росія наголошує, що її культура є незамінною та високою, і цим насаджує та поширює ідеологію величі свого народу.

При цьому Кайріс наголосив, що йдеться не про знищення книг чи музичних записів, а скоріше про обумовлену паузу на російській культурі.

"росія свідомо використовує культуру як зброю, у важливі для литовської держави дні відправляла до нас своїх виконавців, переважно представників поп-культури. Мені подобається запропонована ідея запровадити ментальний карантин на російську культуру, відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", – заявив він.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Литви заявило, що безперебійна військова підтримка України продовжиться у 2023 році, і визначило шість її основних напрямів.