Матеріали:
Теми:

У Литві планують запровадити мораторій на російську культуру

04 січня 2023, 15:38
У Литві планують запровадити мораторій на російську культуру
Джерело: ukrinform
Міністр культури Литви Симонас Кайріс заявив, що росія свідомо використовує культуру як зброю, тому його країна хоче ввести карантин ментальності на твори російських виконавців.

Про це він заявив під час дискусійної програми ТБ-форум.

Гості студії відзначили слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявив в інтерв'ю The Guardian такі самі слова, що й Кайріс.

За його словами, росія наголошує, що її культура є незамінною та високою, і цим насаджує та поширює ідеологію величі свого народу.

При цьому Кайріс наголосив, що йдеться не про знищення книг чи музичних записів, а скоріше про обумовлену паузу на російській культурі.

"росія свідомо використовує культуру як зброю, у важливі для литовської держави дні відправляла до нас своїх виконавців, переважно представників поп-культури. Мені подобається запропонована ідея запровадити ментальний карантин на російську культуру, відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", – заявив він.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Литви заявило, що безперебійна військова підтримка України продовжиться у 2023 році, і визначило шість її основних напрямів.

Литвасанкціїмораторійросійська культура

Останні матеріали

Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Політика
Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен
Переклад iPress – 03 січня 2023, 14:01
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Політика
Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для її завершення на умовах України – Financial Times
Переклад iPress – 03 січня 2023, 11:06
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Бізнес & Фінанси
Чи розвалить злий геній Маск Twitter і про нього забудуть, як про Friendster чи MySpace? – The Atlantic
Переклад iPress – 02 січня 2023, 14:32
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Політика
Україна переможе. Але коли? П'ять можливих сценаріїв війни у 2023 році від відомих військових експертів – BBC
Переклад iPress – 02 січня 2023, 11:51
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється