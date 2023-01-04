У Литві планують запровадити мораторій на російську культуру
Про це він заявив під час дискусійної програми ТБ-форум.
Гості студії відзначили слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, який заявив в інтерв'ю The Guardian такі самі слова, що й Кайріс.
За його словами, росія наголошує, що її культура є незамінною та високою, і цим насаджує та поширює ідеологію величі свого народу.
При цьому Кайріс наголосив, що йдеться не про знищення книг чи музичних записів, а скоріше про обумовлену паузу на російській культурі.
"росія свідомо використовує культуру як зброю, у важливі для литовської держави дні відправляла до нас своїх виконавців, переважно представників поп-культури. Мені подобається запропонована ідея запровадити ментальний карантин на російську культуру, відмовитися від творів, які раніше здавалися нам прийнятними", – заявив він.
Нагадаємо, що Міністерство оборони Литви заявило, що безперебійна військова підтримка України продовжиться у 2023 році, і визначило шість її основних напрямів.