Литва запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Литовський парламент ухвалив пропозицію уряду Литви запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення LRT.

Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен представляючи проєкт, нагадала, що режим НС набуде чинності 10 листопада і триватиме один місяць. За її словами, необхідно гарантувати захист кордонів Литви та Європейського Союзу загалом. Крім того, Чміліте-Нільсен заявила, що навіть у такій ситуації необхідно пам'ятати про необхідність бути гуманним, дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і піклуватися про тих іноземців, які вже перебувають у Литві.

Президент Литви Гітанас Науседа також висловив підтримку всім пропозиціям щодо запровадження НС.

У вівторок Науседа обговорив ситуацію із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент Литви зазначив, що становище на східному кордоні ЄС постійно погіршується, масштаб гібридної атаки зростає, тому важливо на рівні ЄС продемонструвати солідарність із Польщею та вжити рішучих дій. Науседа чекає різкої реакції Євросоюзу на ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомлялося раніше, надзвичайний стан застосовуватиметься на всій ділянці кордону поблизу державного кордону Литовської Республіки з Республікою Білорусь та в глибині 5 кілометрів від кордону держави. Також режим НС поширюватиметься на поселення іноземців (на території Центру реєстрації іноземців у Пабраді, Медінінкай та Кібартай, у Центрі прийому біженців у Руклі та в навколишній місцевості, а також у таборі біженців Наужинінкай).

На територіях, де буде запроваджено надзвичайний стан, обмежать пересування транспортних засобів. Також мігрантів позбавлять права на листування, телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ. Силові структури отримають повноваження для перевірки транспортних засобів та осіб, їхніх речей для виявлення та вилучення зброї, що незаконно зберігається, набоїв, вибухових та інших небезпечних речовин, затримувати порушників закону.

Як повідомлялося, у понеділок білоруські силовики привезли до литовського кордону на військових машинах близько 500 нелегалів та провели їхній інструктаж. За даними ЗМІ, серед прибулих – чоловіки та жінки різного віку, діти (молодшому лише 5 місяців) та люди похилого віку. Нелегальні мігранти вночі розбили табір на білоруській стороні біля литовського кордону.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс через погіршення ситуації на кордоні Європейського Союзу (ЄС) та Білорусі закликав посилити санкції щодо мінського режиму, зокрема включити до списку санкційних об'єктів аеропорти Білорусі.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває із серпня. Три країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.

За сприяння мінського режиму 8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько 3-4 тисяч мігрантів із півдня, які хочуть нелегально потрапити до країни з території Білорусі.