Литва передала ЗСУ системи боротьби з безпілотниками

Міністерство оборони Литви передало Україні системи протидії дронам.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками прибули в Україну", - повідомили у відомстві.

В Литовському Міноборони додали, що загалом литовська військова допомога включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання військових, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до заявлених потреб України.

Крім того, Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Днями ми повідомляли, що Литва виділить €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.