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ПОЛІТИКА

Литва виділить €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи

20 березня 2024, 15:48
Литва виділить €35 млн на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи
Фото: з вільного доступу
Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники москви.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила, що Вільнюс виділив €35 мільйонів на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи "Чеські боєприпаси". Разом - до перемоги", - заявила вона.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, щодо неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща та Бельгія. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.

Нагадаємо, у лютому президент Петр Павел розповів, що Чехія знайшла 800 тисяч боєприпасів за межами ЄС, але потребує фінансування, щоб отримати їх і переправити ЗСУ. Після цього до реалізації їх закупівлі долучилися 18 держав. Як наслідок, 7 березня прем'єр Петр Фіала заявив, що вже зібрано достатньо коштів для придбання першої партії — 300 тисяч снарядів, а 12 березня він наголосив, що для ЗСУ вдалося організувати ще 200 тисяч боєприпасів. 

війнаЧехіяЛитвабоєприпасидопомога Україні

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