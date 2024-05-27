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ПОЛІТИКА

Литва звинувачує Угорщину в блокуванні допомоги ЄС Україні

27 травня 2024, 16:16
Литва звинувачує Угорщину в блокуванні допомоги ЄС Україні
Фото: news.mail.ru
Зокрема, на думку очільника МЗС Литви, нівелює субєктність Євроспільноти.

Литва звинувачує Угорщину в тому, що її влада створює системні блокуючі заходи для країн Євросоюзу в боротьбі України проти агресії росії. Така протидія зусиллям Євросоюзу зупинити загарбницьку війну, перетворює Євросоюз з суб'єкта в зовнішній політиці, в недієвого гравця глобального рівня. Саме тому Євросоюз має знайти вихід з цієї ситуації і зробити це терміново. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс напередодні зустрічі з колегами у Брюсселі, повідомляє Тagesschau.

На думку Габріеліса Ландсбергіса, Угорщина у цьому питанні зайшла настільки далеко, що треба знайти ефективне рішення для обходу відповідних перепон. "Ми повинні розглядати це як системний підхід проти будь-яких спроб ЄС відігравати значну роль у зовнішній політиці", – вважає Ландсбергіс.

Раніше стало відомо, що Угорщина гальмує ухвалення законодавства, яке дозволило б Україні отримати від ЄС до двох мільярдів євро на озброєння, завдаючи удару по планах використати прибутки від заморожених російських активів. Після тривалих дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, на закупівлю зброї для України. Однак посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, заблокувавши одностайну підтримку ЄС для виплати Україні.

УгорщинаЛитвадопомога Україні

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