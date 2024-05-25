Орбан затримує фінансування зброї для України з прибутків від заморожених активів рф

Дипломати ЄС сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати цю проблему до запланованої на липень виплати.

Угорщина гальмує ухвалення законодавства, яке дозволило б Україні отримати від ЄС до двох мільярдів євро на озброєння, завдаючи удару по планах використати прибутки від заморожених російських активів.

Про це повідомляє FT.

Після тривалих дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибутки від близько 190 млрд євро заморожених російських активів, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear, на закупівлю зброї для України.

Але посол Угорщини виступив проти прискорення виплат, відмовившись від одностайної підтримки ЄС для кожної виплати Україні, повідомили п'ять осіб, які брали участь у зустрічі послів Євросоюзу в середу, 22 травня.

"Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України", - сказав один зі співрозмовників видання, припустивши, що застереження Будапешта залишатимуться щонайменше до європейських виборів наступного місяця.

Угорщина й раніше гальмувала низку європейських рішень, пов'язаних із підтримкою України. Але Будапешт також поступався під дипломатичним тиском з боку ЄС і Вашингтона, в тому числі щодо пакету допомоги Києву на 50 млрд євро.

Для досягнення згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою її частка фондів Брюсселя не буде використана на закупівлю зброї для України.

Це переконало Будапешт не накладати вето, але він затримує виконання планів, не підтримуючи необхідне законодавство. Угорщина загалом не заперечує, однак має занепокоєння щодо автоматизації платежів. Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати ці проблеми до запланованої на липень виплати.