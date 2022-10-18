Люди, з яких знущалися в дитинстві, старіють швидше

Такий висновок зробили вчені, провівши дослідження про ранні смерті та насильство

Знущання з дитини призводять до швидкої старості організму.

Такий висновок зробили вчені, провівши дослідження про ранні смерті та насильство.

Для отримання статистичних даних фахівці обстежили зразки крові 357 осіб, які у юному віці піддавалися насильству, і це засвідчено документальними доказами. Далі цей біоматеріал відправили на спеціальний тест – він дає змогу визначити вік людини за особливими біологічними маркерами.

У результаті виявилося, що у тих, хто у дитинстві піддавався насильству, біологічний вік на кілька років вищий за реальний. Тобто, якщо дитину б'ють, то завдають не лише травм, а й укорочують тривалість життя. Крім того, люди з подібними травмами мають проблеми зі здоров'ям, вони схильні до більш частих хвороб.