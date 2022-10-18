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Люди, з яких знущалися в дитинстві, старіють швидше

Такий висновок зробили вчені, провівши дослідження про ранні смерті та насильство
Люди, з яких знущалися в дитинстві, старіють швидше Фото: pravda.lutsk.ua

Знущання з дитини призводять до швидкої старості організму.

Такий висновок зробили вчені, провівши дослідження про ранні смерті та насильство.

Для отримання статистичних даних фахівці обстежили зразки крові 357 осіб, які у юному віці піддавалися насильству, і це засвідчено документальними доказами. Далі цей біоматеріал відправили на спеціальний тест – він дає змогу визначити вік людини за особливими біологічними маркерами.

У результаті виявилося, що у тих, хто у дитинстві піддавався насильству, біологічний вік на кілька років вищий за реальний. Тобто, якщо дитину б'ють, то завдають не лише травм, а й укорочують тривалість життя. Крім того, люди з подібними травмами мають проблеми зі здоров'ям, вони схильні до більш частих хвороб.

Раніше iPress писав, що, на думку вчених, існує безпосередній зв'язок між біологічним віком і психологічним здоров'ям людини. Було встановлено, що люди з депресивними почуттями чи почуттями самотності старіють значно швидше за тих, хто має шкідливу звичку (наприклад, куріння).
 
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18 10 2022 12:48
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