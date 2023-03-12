Люксембург відправив до України 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Громада українців у Люксембурзі збирає 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Про це повідомило посольство України у Бельгії та Люксембурзі у неділю, 12 березня.

"Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію – рятувати життя наших захисників, які захищають нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що гуманітарна акція була реалізована в рамках ініціативи Ukraine is calling, організованої Громадою українців у Люксембурзі LUkraine asbl, та підтриманою посольством України у Бельгії та Люксембурзі.

Метою зазначеної ініціативи став збір 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

У посольстві України висловили подяку всім причетним за допомогу нашій країні.

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