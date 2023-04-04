Люксембург заморозив акції великого російського стартапу "Роснано"

Рішення ухвалено за позовом екс-акціонерів ЮКОСу.

Ця компанія є найбільшим у світі виробником графенових нанотрубок.

Люксембурзький суд наклав арешт на акції компанії OCSiAl, що належить російській держкорпорації "Роснано".

Про це повідомляють росЗМІ.

OCSiAl є першим "єдинороом" держкорпорації, 2021 року його оцінка сягала $2 млрд.

За даними джерела РБК, відповідне рішення було ухвалено наприкінці 2022 року, наразі тривають судові розгляди.

Факт арешту пакету акцій OCSiAl підтвердило джерело, близьке до Group Menatep Limited, холдингової компанії, що представляє інтереси колишніх мажоритарних акціонерів ЮКОСу.

OCSiAl зі штаб-квартирою в Люксембурзі – найбільший у світі виробник графенових нанотрубок. Компанію у 2010 році заснували у Новосибірську фізик Міхаіл Предтеченський та бізнесмени Юрій Коропачинський, Олег Кирилов та Юрій Зельвенський. 2014 року російська держкорпорація "Роснано" вклала в нього $20 млн і придбала євробонди компанії ще на $40 млн.

Нагадаємо, Австралія оголосила про нові санкції проти семи російських політиків.