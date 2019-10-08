Люксембургом пронісся торнадо: постраждали 19 людей, пошкоджені понад 150 будинків
Торнадо пройшов через муніципалітети Башараж і Петанж та райони на кордоні з Францією і Бельгією. У комуні Башараж внаслідок негоди пошкоджені близько 100 будинків, в місті Петанж - ще близько 60-ти, інформує "Громадське".
Для допомоги населенню влада створила кризовий підрозділ, до складу якого увійшли співробітники пожежно-рятувальної служби, військовослужбовці й поліцейські.
Фото:Twitter
Фото:Twitter
На сьогодні в Люксембурзі прогнозують сильний вітер, тому рятувальники закликають людей не залишатися в районах, де є пошкоджені унаслідок негоди об’єкти, адже вітер може спричинити подальші руйнування.
Нагадаємо, що внаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.
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