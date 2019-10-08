Люксембургом пронісся торнадо: постраждали 19 людей, пошкоджені понад 150 будинків

Для допомоги населенню влада створила кризовий підрозділ, до складу якого увійшли співробітники пожежно-рятувальної служби, військовослужбовці й поліцейські

Унаслідок торнадо на південному заході Люксембургу постраждали 19 людей. Також стихія пошкодила близько 160 будинків.

Торнадо пройшов через муніципалітети Башараж і Петанж та райони на кордоні з Францією і Бельгією. У комуні Башараж внаслідок негоди пошкоджені близько 100 будинків, в місті Петанж - ще близько 60-ти, інформує "Громадське".

Для допомоги населенню влада створила кризовий підрозділ, до складу якого увійшли співробітники пожежно-рятувальної служби, військовослужбовці й поліцейські.



Фото:Twitter



Фото:Twitter

На сьогодні в Люксембурзі прогнозують сильний вітер, тому рятувальники закликають людей не залишатися в районах, де є пошкоджені унаслідок негоди об’єкти, адже вітер може спричинити подальші руйнування.

Нагадаємо, що внаслідок повені, яка почалася після злив 8 серпня, в індійському штаті Керала загинули 42 людини. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.