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Мадрид відхилив заклик лідера Каталонії до переговорів на тлі протестів

За даними місцевої влади, 182 людей по всьому регіону постраждали, в тому числі 152 в Барселоні. Близько 17 поліцейських також потрапили до лікарень
"Торра має рішуче засудити насильство, чого він досі не зробив", - сказав Санчес в заяві після того як прихильник незалежності Каталонії Кім Торра закликав центральний уряд провести переговори, щоб спробувати знайти вихід з кризи.
Мадрид відхилив заклик лідера Каталонії до переговорів на тлі протестів Фото: reuters.com

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відхилив заклик до діалогу від регіонального глави Каталонії, заявивши, що він повинен спочатку засудити сепаратистські хвилювання у Барселоні, повідомляє "Європейська правда".

"Торра має рішуче засудити насильство, чого він досі не зробив", - сказав Санчес в заяві після того як прихильник незалежності Каталонії Кім Торра закликав центральний уряд провести переговори, щоб спробувати знайти вихід з кризи.

Санчес також закликав Торру визнати, що багато каталонців не хочуть незалежності для багатого північно-східного регіону і "просять його відновити співіснування, пошкоджене рухом за незалежність".

Він наголосив на позиції Соціалістичної партії, яку очолює, що Каталонії не буде надано незалежність "тому що це не законно". Барселона у п'ятницю пережила найстрашнішу ніч міських заворушень за десятиліття, коли молоді люди в масках перекривали дороги палаючими сміттєвими баками та кидали каміння у силовиків. 

За даними місцевої влади, 182 людей по всьому регіону постраждали, в тому числі 152 в Барселоні. Близько 17 поліцейських також потрапили до лікарень. Поліція заявила, що заарештувала 54 людей у п'ятий день сутичок.

Верховний суд Іспанії посадив до в'язниці дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.

Нагадаємо, що у Каталонії відновились протести за незалежність: 28 людей постраждали у сутичках з поліцією.

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20 10 2019 13:20
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